Идеолога «русской весны», экс-помощника Путина Владислава Суркова арестовали.

Об этом в Facebook сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Пономарев ссылается на свои источники в российских спецслужбах: «Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проходят следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года».

Сурков, напоминает Пономарев, очень хорошо осведомлен с ситуацией в ОРДЛО и имеет много связей среди российских «ветеранов Донбасса».

В то же время Сурков также близок к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Ранее расследователь из Bellingcat Христо Грозев подтвердил массовые репрессии против офицеров ФСБ за провал в Украине.

После двух недель войны в Украине Путин начал репрессии против так называемой 5-й службы ФСБ (курирует связи с зарубежными партнерами).

СМИ писали, что руководство службы — генерал Беседа и его заместитель – отправлены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию. (unian.net)