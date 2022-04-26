Sony Pictures объявила о производстве третьего фильма франшизы «Веном» с Томом Харди после успешных кассовых сборов предыдущих частей. Как сообщает Variety, «Веном 2» 2021 года собрал $502 млн в мировом прокате.

В студии также рассказали о планах по выпуску еще одной части «Охотников за привидениями», которая станет продолжением перезагрузки 2021 года «Охотники за привидениями: Наследники». Пока нет никаких подробностей о предстоящих датах производства и релиза.

Анонс был представлен в виде ролика-мэшапа, в который вошли кадры из биографического фильма Уитни Хьюстон «Я хочу потанцевать с кем-нибудь», а также небольшие нарезки из других проектов. В ходе показа ролика директор Sony Том Ротман заявил, что у студии «есть фильмы для любой аудитории».

В «Веноме» Харди играет журналиста Эдди Брока и его невольного напарника паразита Венома. В последний раз актер появлялся в роли своего персонажа в сцене титров фильма «Человек-паук: Нет пути домой».