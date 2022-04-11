В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенном в ТЦ «Gənclik Mall» для детей была организована шоу-программа, посвящённая фильму «Соник 2 в кино», сообщает #.

В центре представления была большая кукла-Соник от организации детских праздников «FamParty Baku», которая со всех сторон была окружена детьми. Они танцевали и фотографировались вместе с ней.

Команда Наиля Назарова дарила маленьким гостям фигурки из воздушных шаров, а художница рисовала на лицах разные образы.

Дети зарядились позитивными эмоциями, затем пошли наслаждаться просмотром фильма «Соник 2 в кино».

Джефф Фаулер является режиссёром комедийного приключенческого боевика 2022 года, основанного на серии видеоигр от компании Sega.

В главных ролях Бен Шварц, Идрис Эльба и Джим Керри.

Коротко о фильме: Поселившись в Грин Хилз, Соник стремится доказать, что у него есть все задатки настоящего героя. И геройское испытание не заставляет себя долго ждать: злодейский доктор Роботник вновь строит козни. На этот раз — с загадочным напарником Наклзом.