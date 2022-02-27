Раскрученный Россией маховик военной интервенции в Украину сплотил весь сознательный мир для предотвращения глобальной катастрофы. Маятник войны, раскачавшись, больно ударил и продолжает бить по интересам самой Москвы, решившейся на столь безумный шаг.

Мировое сообщество во избежание третьей мировой войны избегает задействования военной силы, и решило пойти другим путем. Бескровным, но достаточно эффективным. Путем экономическо-финансовых санкций.

Еще 23 февраля Европейский Союз в ответ на признание Россией «независимости» сепаратистских формирований в Донбасс утвердил первый пакет санкций. Под них подпали 351 депутат Госдумы, а также ряд высокопоставленных чиновников и генералов, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу. В перечне фигурируют и три банка — «Россия», ВЭБ и «Промсвязьбанк». Их активы на территории ЕС заморожены, а физлицам еще и запретили въезд в Евросоюз.

Но это было лишь начало. После вторжения России в Украину последовал второй пакет санкций. На сей раз он коснулся лично президента Владимира Путина и его верного проводника интересов на внешнеполитической арене Сергея Лаврова. «Единственные лидеры в мире, находящиеся под санкциями Евросоюза, — это Асад из Сирии, Лукашенко из Беларуси и теперь Путин из России», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В свою очередь, санкции ввели также и США против крупнейших банков РФ. Вашингтон ввел ограничения сразу для двух крупнейших банков России — «Сбербанка» и ВТБ. У всех американских финучреждений имеются в распоряжении 30 дней, чтобы закрыть все корреспондентские счета «Сбербанка». После этого «Сбер» не сможет проводить транзакции через Соединенные Штаты.

А вот к ВТБ применят полную блокировку, включающую замораживание его активов в США. Аналогичные меры ввели и в отношении трех других банков — «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк». В министерстве финансов США отметили, что 80% иностранных транзакций российских банков совершаются в долларах. «Огромное большинство этих транзакций теперь будет нарушено», — добавили в министерстве.

Стоит ли говорить, что вышеупомянутые «драконовые меры» в отношении путинской России нанесут колоссальный ущерб последней. А если не учесть, что мир, вряд ли, ограничится лишь этими санкциями, финансово-экономическому сектору России не позавидуешь. А война, как известно, требует средств.

Несмотря на удручающую картину, российские телеканалы продолжают зомбировать своих сограждан мифическим геноцидом украинцев в отношении русских, блестящими победами, успешным продвижением к «источнику зла» — Киеву и так далее. При этом, в качестве подливы на «лапшу», вешаемую на уши зрителей, преподносится умилительная сказка о том, что российские военнослужащие бомбят исключительно военные инфраструктуры, а мирных жителей убивают сами же украинцы.

И вдруг на фоне всего этого многоголосого ора чудовищной лжи и клеветы неожиданно прорезался плаксивый писк правды. Но и эта правда была преподнесена так, что в нее совсем не верится. Согласен, немного запутано, но немного терпения, и все станет понятно.

Начнем, пожалуй, с самого интересного. Правду (то есть, полуправду, что хуже лжи) по украинским событиям высказал…Владимир Соловьев. Да, тот самый Соловьев, который на своих передачах называет украинский народ нацистами, призывает к их уничтожению, оправдывает военную интервенцию и так далее.

Однако последствия агрессии вывели главного российского пропагандиста из себя, и судя по его словам, говоря боксерским термином, он пребывает в состоянии грогги. Он пожаловался, что лишился своей замечательной жизни. С признанием Соловьев выступил на своем канале в YouTube. При этом вконец расстроенный Соловьев сетует на судьбу, мол, почему все это обрушилось на его окруженную нимбом голову.

Пропагандист пытается заверить, что он якобы не причастен к истории с войной РФ против Украины. Он не понимает, за что оказался в такой непростой ситуации.

“Зачем это мне? Я-то тут причем? Причем тут я? Что вы ко мне все пристали? У меня была прекрасная жизнь. У меня было все хорошо. Зачем вот мне сейчас это все? Я мог ездить в Европу, у меня там была недвижимость… Почему я не могу сейчас воспользоваться Apple Pay там Google Pay? Почему я не могу полететь, куда хочу? Почему я смотрю, как нас ненавидят сейчас во всем мире? (…) Подождите, подождите, ну как же так?! Ну что же это происходит? Неужели этого нельзя было избежать?” — задается вопросом Соловьев.

Какая удивительно-омерзительно-лицемерная исповедь несчастного Соловьева. То есть, когда он был в авангарде тех, кто на информационном фронте активно подливал масла в огонь войны, с бешеными глазами изрыгал ненависть в отношении украинцев, он был причем. Когда гордился тем, что он попал в санкционный список лиц, запрещающий въезд в Европу, был причем. И вдруг, в мгновение ока, в его мозгу заклинило, и он перестал понимать, что происходит. Это как в анекдоте про проститутку, услуги которой оплатили долларовой купюрой. А когда узнала, что она фальшивая, завопила, что ее изнасиловали.

Самое отвратительное в раскаянии журналиста то, что его вовсе не интересует, что из-за развязанной Россией войны (в которую и он внес свою немалую лепту) гибнут люди. Страдают как украинцы, так и россияне. Непонимание Соловьева озарило того, когда санкции задели его шкурные интересы.

Еще бы. Появилась информация, что Европейская комиссия создаст специальную опергруппу, чтобы искать активы российских граждан и компаний, находящихся под санкциями. В нее уже вошли: Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и США. Все найденные активы будут заморожены.

Судя по всему, теперь Соловьев может лишиться сразу трех домов в Италии, обращают внимание расследователи Никита Кулаченков и Георгий Албуров со ссылкой на документы о покупке недвижимости. «Аналитические способности Соловьева вызывают у меня сомнения, поскольку о включении его в санкционные списки говорят давно. При этом он в 2020 году покупает еще одну «недвижку» на Комо и затевает ремонт за 350 тысяч евро в своем первом и самом большом доме», — отмечает Кулаченков.

Так что, Соловьев имеет полное основание сетовать. Но не на судьбу, не на «пиндосов», не на весь мир. Причину всех его «несчастий» следует искать гораздо ближе, совсем рядом. А чтобы понятнее было, можем дать совет, как найти ответы на его многочисленные вопросы, немного изменив слова песни Лукашина из фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром»: «Ты спроси у Путина…».