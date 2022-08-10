Руководство Еврейского агентства для Израиля «Сохнут» рассматривает возможность полного сворачивания своего физического присутствия в России и перевода работы с российскими репатриантами в удаленный режим. Такие планы обсуждались на совещании, состоявшемся в среду в иерусалимской штаб-квартире «Сохнут», сообщила газета The Jerusalem Post.

«Еврейское агентство будет вести всю свою работу, касающуюся репатриации, из Израиля — в режиме онлайн или по телефону», — приводит издание слова источника из «Сохнут». При этом агентство не намерено полностью «сворачивать свою деятельность и уходить из России» и хочет «приспособиться к требованиям российского законодательства», отметил источник.

В агентстве сожалеют, что в случае возможного физического ухода из России «Сохнут» потеряет возможность напрямую «способствовать репатриации в России», чем эта организация успешно занималась долгие годы, отмечает The Jerusalem Post. «Последствием [ухода из РФ] будет то, что в России перестанут проводиться мероприятия, связанные с репатриацией, в любой форме, — пояснил источник издания. — Никто не предоставит вам информацию о репатриации, и не будет физических представителей, вам нужно будет обращаться в Глобальный центр [«Сохнут»] в Израиле».

Кроме того, вероятное сворачивание деятельности в России вынудит «Сохнут» изменить модель работы с многочисленными благотворительными фондами, пишет «Джерузалем пост». «Они не будут вести никакой физической деятельности в России <…>, но они будут финансировать местные мероприятия или посылать временных педагогов из Израиля для поддержки жизни еврейской общины», — сообщил источник газеты.