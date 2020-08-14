Соглашение ОАЭ и Израиля — союз против ихванской Турции и шиитского Ирана

Политические процессы на Ближнем Востоке протекают с неимоверной скоростью. Вчерашние непримиримые враги сегодня становятся друзьями и подписывают соглашения.

Естественно, любые дружеские соглашения на Ближнем Востоке не могут состояться без сильной третьей стороны. При этом стоит также учитывать, что и сами обстоятельства могут подталкивать страны на определенные союзы. Так, вчера Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) достигли исторического соглашения, объявив о нормализации двусторонних отношений. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил президент США Дональд Трамп.

«Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов, говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными арабскими Эмиратами», — говорится в документе.

Израиль и ОАЭ договорились искать мирное решение израильско-палестинского конфликта, говорится в совместном с США заявлении стран о нормализации отношений. «Стороны продолжат усилия с тем, чтобы достичь справедливого, всеобъемлющего и прочного разрешения израильско-палестинского конфликта», — говорится в заявлении.

Президент США также добавил, что «страны подпишут мирное соглашение на территории США в течение трех недель». «Я готовлюсь очень скоро принять их у себя в Белом доме для формального подписания соглашения. Мы, вероятно, сделаем это в ближайшие три недели», — приводит издание его слова.

Полная нормализация отношений и заключение мирного договора между Израилем и ОАЭ — серьезная дипломатическая победа США. Фактически, ОАЭ первыми из стран Залива нормализуют отношения с Израилем. Уже по предыдущим годам было заметно, что эмираты активно работали в этом направлении, постепенно открывая страну для граждан Израиля, открывая синагогу, а теперь уже достигли и соглашения.

В ближайшие недели делегации стран встретятся для подписания соглашений о прямых рейсах, безопасности, телекоммуникациях, энергетике, туризме и здравоохранении. Другой частью сделки является то, что Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории Западного берега реки Иордан.

Сам премьер-министр Израиля, комментируя данное соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, заявил, что это является «историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке».

Премьер отметил, что Израиль и ОАЭ договорились о «полноценной нормализации отношений и формальном мире».

Со своей стороны реакция палестинской стороны на эти соглашения была неоднозначной. Палестина объявила об отзыве своего посла из ОАЭ после их решения о нормализации отношений с Израилем. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

«По указанию президента Государства Палестина Махмуда Аббаса, палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трехстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ», — сказал министр, слова которого приводит информационное агентство WAFA.

Со своей стороны представитель контролирующего сектора Газа движения Хамас Фаузи Бархум, заявил, что данная сделка между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами при участии США будет выгодна только израильтянам и станет ударом по делу палестинцев.

«Соглашение между США, Израилем и ОАЭ опасно, оно дает бесплатный бонус израильской оккупации за ее преступления и беззаконие против палестинцев, — сказал он. — Мы осуждаем любую форму нормализации с оккупацией, считая такой шаг ударом в спину дела палестинцев. Лишь враг извлечет выгоду из нее, и это только подтолкнет его к совершению новых преступлений и нарушений против нашего народа и его святынь».

В свою очередь, член Центрального комитета ФАТХ Аббас Заки обвинил ОАЭ в отказе от «национального, религиозного и гуманитарного долга по отношению к делу Палестины». С похожими заявлениями выступило и большинство других палестинских фракций.

Как известно, ОАЭ, несмотря на свои относительно скромные размеры, имеют не совсем скромные амбиции на Ближнем Востоке. Вообще, говоря о Ближнем Востоке, нужно понимать, что в современных реалиях данного региона, такие огромные страны с большой имперским багажом как Турция, Иран, Саудовская Аравия, Египет не столь агрессивны и влиятельны, как микрогосударства по типу ОАЭ, Катара и Израиля. Удивительная, но показательная ситуация (в первую очередь для Азербайджана).

Не секрет, что сейчас на Ближнем Востоке формируются разные военно-политические блоки. Для ОАЭ, которые сами возглавляет одну из таких блоков, направленную против Турции, сейчас нужны сильные союзы, ибо «быкованию» Анкары в последнее время нет предела. Причем, как мы заметили, сейчас позиции Турции на Ближнем Востоке, а именно в арабском мире, стали намного сильнее. С учетом того, что отношения Тель-Авива и Анкары сейчас натянуты и их позиции по многим вопросам разнятся, союзнические отношения с Израилем – это самое то, что нужно ОАЭ.

С другой же стороны – Иран. Иран, с которым ОАЭ имеют морские границы и понимают, что при желании иранцы могут сильно испортить роскошную жизнь шейхам в Абу-даби или в Дубае. Поэтому с Ираном они вынуждены торговать и порой выступать в роли посредника между США и Ираном, причем официально сами ОАЭ также, как и Азербайджан, не вводили санкций против Ирана. Но и иранцы, как и турки, по мнению шейхов, чрезмерно вмешиваются в дела арабского мира, что им не нравится и поэтому данный союз направлен не только против ихванской Турции, но и против шиитского Ирана. Иными словами, ОАЭ и Израиль свели общие интересы, как в случае с Турцией, так и в случае с Ираном.

Дональд Трамп не намерен проигрывать на президентских выборах, которые состоятся в ноябре. И если смотреть на те заготовки, которые он сейчас делает, можно понять, что в случае своего переизбрания, он покончит с Ираном или с ее властью раз и навсегда. Поэтому он сейчас зондирует почву, создавая разные военно-политические блоки на перспективу. Собственно, уже сформирована ось ОАЭ, Израиль, Саудовская Аравия, которые выступят единым блоком в будущей войне против Ирана и Китая.