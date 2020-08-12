SOCAR сообщила, что не проводит сокращений

Крупнейший работодатель страны Государственная нефтяная компания в настоящее время не обсуждает и не проводит сокращений, ответили в ГНКАР на запрос редакции # по поводу появившейся информации о снижении с 1 июля зарплат сотрудников этой компании. «При этом в компании регулярно обсуждаются пути максимального повышения эффективности производства», — заявили в SOCAR.

Напомним, что ранее ИА Туран проинформировало, что в Госнефтекомпании SOCAR c 1-го июля на 50% снижены надбавки к зарплатам, назначаемые за профессионализм, особые заслуги, ответственные должности и др. Соответствующий приказ подписал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, сообщило издание со ссылкой на свой источник. Пожелавший остаться неизвестным сотрудник компании сообщил, что надбавки ликвидированы, поскольку упала цена нефти.

Немногим ранее SOCAR обнародовала консолидированную финансовую отчетность за минувший год, получившую положительное заключение аудиторской компании Ernst & Young Holdings (CIS) B.V. По данным аудированной финансовой отчетности, SOCAR завершила год с общей прибылью 5,8 млрд манатов. При этом чистая прибыль компании составила — 651 млн манатов, текущие активы — 19,2 млрд манатов, а текущие обязательства — 17,3 млрд манатов.

Согласно подсчетам независимых экономистов, важнейший индикатор эффективности работы компании — чистая прибыль за прошлый год, действительно, уменьшилась более чем в три раза по сравнению с 2017 годом, и в два раза по сравнению с 2018 годом. Чистая прибыль, безусловно, интересует экономистов намного больше остальных показателей, поскольку это и есть цель деятельности компании. Сравнение показывает, что чистая прибыль SOCAR в минувшем году сократилась в разы.

Так, в 2017 году упомянутый показатель составил 2 млрд 92 млн манатов, в 2018 году – 1 млрд 224 млн. В минувшем году чистая прибыль компании сократилась до 651 млн манатов. В минувшем году SOCAR погасила кредиты на сумму 1,082 млрд манатов, а в прошлом году компания привлекла краткосрочные и долгосрочные кредиты на сумму 1,171 млрд манатов от местных и иностранных банков, говорит экономист. На 1 января сего года долговые обязательства SOCAR составили 11 млрд 369 млн манатов. При этом компания погасит большую задолженность по графику в 2022 году и в первой половине 2023 года.

Согласно отчету, доходы компании составили 83,8 млрд манатов. Значительная часть этих поступлений приходится на долю торговых операций с нефтью и нефтепродуктами. За отчетный период 92,7% от общих доходов SOCAR было зарегистрировано на внешних рынках, из них 63,7 млрд манатов пришлось на долю сделок, проводимых швейцарскими «дочками» Госнефтекомпании — SOCAR Trading и SOCAR Energy Holding. По итогам минувшего года текущие активы Госнефтекомпании составили 19,2 млрд манатов и превысили текущие обязательства (17,3 млрд манатов), долгосрочные активы оцениваются в 46,2 млрд манатов, а долгосрочные обязательства — в 23,8 млрд манатов.