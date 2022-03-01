Надвигающийся на Россию экономический кризис может привести к удешевлению недвижимости в нашей столице, полагает специалист этой сферы Эльнур Фарзалиев.

По имеющимся подсчетам, на территории РФ проживает сегодня порядка 2,5 млн азербайджанцев – 25 процентов всего населения Азербайджана, поясняет свои выводы аналитик:

«Понятно, что западные антироссийские санкции могут привести к ухудшению их материального положения и краху бизнеса. При этом известно, что львиная доля покупателей недвижимости в Азербайджане, особенно в Баку и других крупных городах – это именно соотечественники, проживающие за рубежом, особенно в России. Потому следует ожидать, что из-за материальных сложностей они уже скоро выставят купленное здесь недвижимое имущество на продажу. В том числе чтобы сохранить на плаву свой бизнес. Процесс будет массовым. Предложение на рынке возрастет и приведет к резкому падению цен на рынке».

Эксперт напомнил, что подобный сценарий наблюдался на фоне девальвации рубля в 2015-2016 гг.

Впрочем, военная эскалация провоцирует и повышательные тренды:

«Большая часть импортируемых в Азербайджан строительных материалов, особенно железа — арматуры, металлоконструкций и много прочего, что используется в строительстве, поступало из Украины. Сегодня из-за войны, закрывшихся воздушных и наземных путей возникнет серьезная проблема не только с подвозом этих товаров в нашу страну, но и внутреннего производства, — говорит Фарзалиев. – Арматуру мы ввозим не только из Украины, но и России. Сегодня обе страны в состоянии войны, Украина в блокаде и ожидать поставок невозможно».

По свидетельству эксперта, такой расклад скажется на строительном рынке не только в Азербайджане. Он не пройдет незамеченным в России и прочих сопредельных странах.

Минувший год запомнился рынку раскачкой цен, ставшей следствием процессов, запущенных пандемией коронавируса. Рост спроса, особенно сильный по столице, в сочетании с лавинообразным ростом цен на стройматериалы сильно дестабилизировали строительную отрасль. Себестоимость проектов в сегменте жилого строительства росла, и компании, не желая работать себе в убыток, повышали расценки с учетом не только текущего, но и будущего подорожания.

Скажем, по подсчетам исполнительного директора Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнура Азадова, за истекший год первичное предложение от строительных компаний подорожало на 15-20%. Ранее эксперт отмечал, что в текущем году подорожание продолжится и составит порядка 10 – 15%. В корне повышательных трендов эксперты отмечали целый перечень факторов, причем, подорожание строительных материалов и растущий спрос – превалируют.

Наряду с предложением, специалисты ожидают повышения спроса из-за разгона цен. Банковские ставки по вкладам не дотягивают до уровней реальной инфляции. «Учитывая неширокие инвестиционные горизонты, население, скорее всего, прибегнет к испробованным и максимально надежным инвестиционным инструментам, где на первом месте недвижимость», — считает экономист Эльданиз Амиров.