Собянин назначил безработным москвичам компенсации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19, сообщается на сайте городской мэрии.

Он отметил, что назначенная сумма выплат составит 19,5 тыс. рублей (420,6 манатов). Кроме того, выплаты назначили жителям Подмосковья, размер которых составит 15 тыс. рублей (323,7 манатов).

Комплекс мер поддержки, по словам Собянина, был разработан в связи с тем, что многие граждане на фоне пандемии потеряют работу.

Мэр подчеркнул, что пособие будет назначено автоматически, для него не требуется заявление.