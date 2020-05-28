Собак в Финляндии научили распознавать больных COVID-19

Cобаки способны по запаху определять больных коронавирусом. Об этом говорится в исследовании финских ученых, опубликованном Университетом Хельсинки.

Как сообщает 28 мая DW, в Финляндии начали первыми тренировать специально обученных медицинских собак, используемых при постановке ряда диагнозов на определение пневмонии COVID-19. Спустя несколько недель после начала тренинга собаки по запаху отличали мочу пациентов с коронавирусом и без него.

По словам исследователя Анны Хельм-Брекман, работающей на ветеринарном факультете университета Хельсинки, в Финляндии давно используют острое обоняние собак для выявления ряда заболеваний у людей. Она отметила, что собаки быстро научились распознавать типичный для коронавируса запах.

«Это фантастика, насколько быстро собаки стали распознавать новый запах», — прокомментировала она. При этом ошибки определения болезни минимальны. Их можно сравнить с результатами медицинских тестов на коронавирус.

В настоящее время финские специалисты изучают, как долго сохраняется у человека, переболевшего коронавирусом, характерный для этой болезни запах.