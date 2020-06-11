Со следующей недели возобновятся полеты в Нахчыван

Пока принято решение о возобновлении внутренних рейсов «Азербайджанских авиалиний».

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Эльдар Гаджиев.

С 18 июня будут выполняться первые рейсы Баку-Нахчыван на самолетах Embraer 190.

“В этот день будут выполнены 2 рейса в Нахчыван. Хотя на этом самолете будет 106 мест, в продажу поступит 100 билетов. Если у кого-то из пассажиров будут симптомы болезни, они будут размещены в последних рядах», — сказал он.

По его словам, о зарубежных полетах какого-либо решения пока нет.

«Мы проинформировали о своих правилах мировые авиакомпании. Если какая-нибудь компания захочет осуществлять рейсы в Азербайджан, соблюдая эти правила, то данный вопрос может быть рассмотрен Оперативным штабом. Что касается возобновления международных рейсов, этот вопрос будет решен после соответствующих обсуждений на очередных заседаниях Оперативного штаба», — сказал Гаджиев.