Уровень воды в реке Рейн продолжает снижаться.

Об этом сообщает The Guardian.

Днем 12 августа в районе Кауба близ Франкфурта — в месте, где уровень воды традиционно был низким, — он упал ниже отметки в 40 см.

Такое пересыхание Рейна привело к тому, что во многих районах реки судоходство, включая перевозку грузов, стало невозможным.

Как отмечает The Guardian, эти новые ограничения на транспортировку угля, топлива, зерна и других товаров усугубляют экономический кризис в Европе.

Суда проходили по Рейну на прошлой неделе, но их приходилось загружать не полностью. При этом возможности компаний переключиться на перевозки по железнодорожным или автотранспортом ограничены. К примеру, речное судно в среднем может принять на борт около 1 тыс. тонн зерна, чтобы перевезти этот объем по суше, потребовалось бы около 40 грузовиков.

По данным германских властей, уровень воды в ключевых районах был на необычайно низком уровне для этого года, а в ближайшие 3-4 дня он может упасть еще на 10-15 см.

Хотя синоптики обещают, что к середине следующей неделе воды в реках прибавится, власти признают, что этого будет недостаточно.