Смягчение масочного режима в США не вызвано политическим давлением

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что недавняя рекомендация ее ведомства, согласно которой вакцинированные от COVID-19 могут перестать носить маски, никак не связана с политическим давлением со стороны законодателей.

«Я подтверждаю это», – заявила она, выступая на канале Fox News.

«Конечно, было бы проще, если бы новые научные данные появились неделей раньше и мне не пришлось бы идти в Конгресс, но я сообщаю научные данные по мере того, как их публикуют медицинские журналы, – сказала Валенски. – Ситуация изменилась за последнюю неделю, количество случаев снизилось за последние две недели. Я сообщила эту информацию, как только мы ее получили».

«Мы продолжаем вакцинировать от полутора до двух миллионов человек в день, – заявила она. – Если вы вакцинировались, то вы в безопасности, вы можете снять маску и не рискуете серьезно заболеть или попасть в больницу из-за COVID-19. Если вы не вакцинировались, то вы не в безопасности; пожалуйста, вакцинируйтесь или продолжайте носить маску».

Валенски подтвердила, что у федеральных властей нет планов вводить паспорта вакцинации, но признала, что «будут места на местном уровне», где могут потребовать доказательство вакцинации. (Голос Америки)