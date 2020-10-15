СМИ сообщили о подготовке Германии к ядерной войне

В ФРГ прошли тайные учения «Стойкий полдень» по отработке боевых действий с использованием ядерного оружие. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, учения были организованы для отработки обороны Германии с использованием атомных бомб. В них использовались способные нести ядерное оружие истребители-бомбардировщики.

Как уточняется, они проводились на авиабазе Нерфених в земле Северный Рейн — Вестфалия. В них принимали участие ВВС Германии и их страны-союзники из числа НАТО.

Журналисты также отмечают, что в настоящий момент из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности риск начала ядерной войны наиболее высок за последние тридцать лет.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе американской стороны.(Газета.Ru)