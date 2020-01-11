СМИ назвали имя нового султана Омана

Газета Al Watan Oman сообщает, что новым султаном Омана после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида стал возглавляющий министерство культуры и национального наследия страны Хайсам бен Тарек Аль Саид.

По данным СМИ, новый правитель уже принес присягу в Совете Омана. Официально данная информация пока не подтверждена.

Ранее стало известно, что после продолжительной болезни умер судтан Омана Кабус бен Саид аль Саид, правивший государством почти 50 лет. Султану было 79 лет. В Омане в связи со смертью Кабуса был объявлен трехдневный траур.

Отметим также, что султан при жизни публично не оглашал имя своего приемника. Согласно конституции королевства, правящая семья должна выбрать нового султана в течение трех дней после «освобождения престола».

Если за это время семье не удастся прийти к общему мнению, будет вскрыт конверт, в котором находится письмо с именем нового султана, которое написал предыдущий правитель (.