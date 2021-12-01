Крупные боестолкновения с применением тяжелых вооружений вспыхнули сегодня на границе Ирана и Афганистана между иранскими пограничниками и боевиками радикального движения «Талибан». Как передает ТАСС, об этом сообщило афганское агентство Aamaj News.

По его информации, интенсивные вооруженные столкновения идут в уезде Канг провинции Нимроз на севере Афганистана.

В настоящий момент талибы стягивают к границе бронетехнику, в том числе ту, которая была оставлена на афганской территории ВС США. Помимо этого, обе стороны активно применяют артиллерию.

О причинах конфликта не сообщается.