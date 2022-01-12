По сравнению с штаммом коронавируса «дельта» от «омикрона» умирает меньше человек и риск серьезного течения заболевания и госпитализации значительно ниже. Об этом заявили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в интервью телеканалу CNBC.

По словам Райана, при заражении «омикрон»-штаммом наибольшему риску подвергаются непривитые люди, пожилые и лица с сопутствующими заболеваниями. Он уточнил, что те люди, которые получили дозу вакцины, как правило, переносят COVID-19 в легкой форме. В связи с этим, по словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, все должны серьезно рассмотреть необходимость вакцинации.

При этом количество летальных исходов при заражении «омикроном» увеличивается с возрастом больного.

«У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти», — отметила ван Керкхове.

По словам директора ВОЗ, последствия от инфекционных заболеваний часто зависят от общего состояния здоровья человека, в том числе его иммунной системы.