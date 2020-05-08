Смелый Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко был давно известен отсутствием пиетета по отношению к своим союзникам в России. Свое недовольство высказывал в относительно резкой форме. Тем не менее, всегда оставалось место для возлияний на тему братских народов, общей истории, кстати, это уже в прошлом и, конечно, общей победы во Второй мировой войне. Причем, в Минске, как и в Киеве, ее начало считают не с 22 июня 1941 года, а, как все, с 1 сентября 1939 года. И для этого есть все основания, так как многие белорусы, проживавшие в восточной части Польши, были призваны в армию и участвовали в боях с захватчиками.

До недавнего времени наблюдался постепенный крен официальной белорусской позиции в сторону некоторого дистанцирования от навязанной формулы старшего брата. Толчок этому процессу дали события в Украине, Майдан и российская аннексия Крыма вкупе с агрессией на Донбассе. Воинственность Кремля заставила бацько Лукашенко искать способы своей защиты, так как нетрудно было представить, как далеко зайдет Москва в собирании земель русских.

Захватить Украину не удалось, более того процесс ее отторжения от России ускорился и принял необратимый характер. Российские генералы поняли, как серьезно ухудшилось геостратегическое положение. Призрак иностранных баз на украинской территории внезапно начал принимать материальные формы. Пока в виде учебных центров, где натовские военные проводят совместные маневры, причем на постоянной основе, с украинскими. Теперь речь идет о дальнейшем расширении подобной формы взаимодействия на другие регионы Украины и все ближе к российской границе. Как говорил персонаж Мольера, Tu l’as voulu, Georges Dandin! — Ты этого хотел, Жорж Данден! (в оригинале Данден обращается к себе на «вы» — Vous l’avez voulu!). Так давили на Украину, что получили совсем другой результат.

И теперь обратились к Беларуси. В конце прошлого года вообще в Белокаменной рассуждали о принуждении к присоединению с помощью военной силы. Пока же начали давить экономически и финансовыми методами. То нефть перекрывали, то от газа угрожали отключить.

Из этого ничего не вышло, потому что Лукашенко и белорусская элита вполне оценили ценность независимого государства и решили его отстаивать. Быть в роли младших братьев, желающих вообще не находится и в Минске, и тем более в Киеве.

Очевидно, что в Москве не в полной мере оценили последствия визита государственного секретаря Майкла Помпео в Киев и Минск в конце января. Похоже, что гость заверил своих собеседников в безусловной поддержке. Танкеры с американской нефтью для Беларуси уже идут в польские порты.

Все это было неприятно, но в Москве относились к этому как очередной выходке, как они считают, эмоционально неустойчивого бацьки. И ошиблись. Оказалось, что это не просто выпад, а элемент долгосрочной политики.

Удар был нанесен неожиданный и крайне болезненный. Московское победобесие по случаю 75 годовщины окончания войны в Европе должно было увенчаться грандиозным военным парадом на Красной площади. Для этого раскручивался маховик государственной пропаганды и на тех, кто не соглашался с российской победой, навешивался ярлык русофобов и врагов рода человеческого.

Из-за подлого коронавируса пришлось парад 9 мая отменить и перенести то ли на 24 июня, то ли на 3 сентября. По умолчанию те, кто планировал такие парады тоже должны были последовать за Москвой. Оказалось, что не все.

Таким оказался бацько Лукашенко. Мало того, что карантин не объявил, так еще и задумал провести в Минске парад 9 мая. И даже пригласил на него президентов других стран. Понятно, что они не приедут. Кто, как украинский президент из-за карантина, да и празднуют в Украине 8 мая как День скорби и памяти. Парады не проводят, не к месту они. Другие, чтобы не раздражать российских соседей.

Лукашенко на их присутствие не рассчитывал, но сам факт имел характер пропагандистской бомбы. И обставлен он был мастерски. Чего стоит разговор по скайпу с президентом Молдовы Игорем Додоном. Последний до некоторых пор числился пророссийским, но фактически солидаризировался с белорусским коллегой.

Дальше — больше. Белорусская государственная калийная компания снизила цену для Китая на производимые удобрения на $70 за тонну или почти на 32%. В результате российская компания «Уралкалий» вынуждена была прекратить поставки в Китай и под вопросом заключение нового контракта с Индией. Об этом говорится в заявлении компании. Вроде бы коммерция, а на самом деле политика чистейшей воды.

Россия начала экономическое давление на Беларусь и теперь получает залпы в ответ. И не в стоимости удобрений дело, а когда произведен этот демпинг. Именно сейчас, когда политически Москва серьезно ослаблена в том числе из-за падения цен на нефть и газ. Налицо усиливающийся разворот белорусской политики. Удобрения и цена на них только элемент процесса.

Конечно, в рептильной московской прессе и на федеральных каналах началась форменная истерика. Посыпались тексты и сюжеты антибелорусской направленности. И в Минске решили ответить. На самом высоком уровне.

Особенно Минск возмутил репортаж на российском Первом канале из районного центра Столбцы, в котором утверждалось, что пасхальные службы и республиканский субботник привели к вспышке COVID-19.

Российские журналисты в своем репортаже сделали вывод, что многие белорусы «не доверяют методикам подсчета, которые использует белорусский Минздрав». Как сказано в репортаже, «Даже по опубликованной официальной статистике выходит, что Беларусь по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения давно обогнала всех соседей и вышла на третье место в Европе».

Александр Лукашенко лично в беседе с журналистами опроверг эти утверждения, приведя соответствующие цифры, и даже объяснил, почему такие репортажи появляются на российских экранах. «Что касается наших восточных братьев, вы не зря это связали с парадом 9 мая… Мне кажется, у них всегда так бывает. Ну, если там какая-то зависть, неприятие наших мероприятий.» «Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда плявузгают (бел. плявузгаць — плевать) в сторону Беларуси, — за что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо — достанем».

Вот и достали. МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Анатолий Глаз. Корреспондент Алексей Кручинин и оператор Сергей Панасюк были высланы из страны.

Почему же Лукашенко именно сейчас предпринимает явно недружественные к России выпады. По нескольким причинам внутреннего, о чем уже говорилось, и внешнего характера.

В американской и украинской прессе появились сообщения о разговоре в середине апреля помощника американского президента по национальной безопасности О’Брайена и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. В нем американский собеседник в решительных выражениях довел до сведения российского руководства два важнейших положения.

Во-первых, отмечены проникновения в Эстонию так называемых зеленых человечков. Страны Балтии, как членов НАТО, Альянс будет защищать вооруженным путем. Со всеми вытекающими.

Во-вторых, за Украину и Беларусь, как не членов блока воевать не будут, но в случае вторжения на Россию будет наложено полное эмбарго. Как товарное, в частности, на нефть и газ, так и финансовое и все транзакции в долларах запрещены. Оставайтесь с китайским юанем, если Пекин согласится. В чем есть большие сомнения. В Москве не на шутку испугались и стали отступать. Вытекающие из американского предупреждения уж очень опасны.

Вот бацько Лукашенко расхрабрился. И журналистов высылает, и парад проводит. И это совсем не конец. До него еще очень далеко. Следующие черные лебеди уже в полете.