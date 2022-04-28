Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки рассмотрела и поддержала открытие ленд-лиза для Украины.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНИАН.
«Великолепные новости. Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине был рассмотрен Палатой представителей и проголосован сегодня в США», — говорится в сообщении.
Что закон о ленд-лизе даст Украине
По словам Андрея Ермака, в тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для «защиты гражданского населения от российского военного вторжения» и для других целей.
После принятия акта председатель Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.
«Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию из наших территорий. Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над Россией. Это будет важная победа нашего несокрушимого народа, который смог объединить вокруг себя цивилизованный мир в борьбе с русским злом», — отметил глава ОП.