Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки рассмотрела и поддержала открытие ленд-лиза для Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНИАН.

«Великолепные новости. Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине был рассмотрен Палатой представителей и проголосован сегодня в США», — говорится в сообщении.

Что закон о ленд-лизе даст Украине

По словам Андрея Ермака, в тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для «защиты гражданского населения от российского военного вторжения» и для других целей.

После принятия акта председатель Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.