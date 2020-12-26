Случай нового штамма коронавируса выявили в Швеции

В Швеции подтвердился первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании. Об этом сообщила в субботу, 26 декабря, руководитель отдела Агентства общественного здравоохранения Сара Бюфорс.

По ее словам, мутировавший вариант COVID-19 обнаружен у гражданина Швеции, приехавшего в провинцию Сёдерманланд из Великобритании. Утверждается, что заболевший находился на карантине, никто из членов его семьи не заразился.

Врачи региона Свеаланд отметили, что гражданин вел себя «исключительно идеально», благодаря чему вероятность распространения нового штамма коронавируса в Швеции «крайне мала, если вообще существует», пишет Aftondladet.

Ранее в субботу сообщалось о выявлении нового штамма коронавируса во Франции.

Новый мутировавший вариант COVID-19 был обнаружен Великобритании 14 декабря. Он на 56% заразнее оригинального, что в будущем может привести к росту числа пациентов в больницах, заявили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран. Россия приостановила полеты в Соединенное Королевство 22 декабря.

В пятницу, 25 декабря, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщал, что новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы .