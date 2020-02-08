Сложное испытание для Нурмагомедова

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган считает, что поединок против американца Тони Фергюсона станет самым сложным в карьере россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщает «Лента.ру», об этом комментатор рассказал во время выпуска подкаста Joe Rogan Experience.

«Тони — «бабай», и это прозвище подходит ему идеально. Этот парень никогда не устает, а его соперники после боев выглядят так, будто упали с поезда. Думаю, для Хабиба это будет самый сложный бой в карьере. В этом дивизионе Фергюсон — настоящий кошмар. Вместо кулаков у него кирпичи», — заявил Роган.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова возглавит турнир UFC 249 в Бруклине. Оба спортсмена — лидеры UFC по количеству побед подряд (12) среди действующих бойцов.

В активе Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в легком весе, 28 побед. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения.

| 2020-02-08T10:41:10+00:00 8 февраля 2020, 11:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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