Сложное испытание для Нурмагомедова

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган считает, что поединок против американца Тони Фергюсона станет самым сложным в карьере россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщает «Лента.ру», об этом комментатор рассказал во время выпуска подкаста Joe Rogan Experience.

«Тони — «бабай», и это прозвище подходит ему идеально. Этот парень никогда не устает, а его соперники после боев выглядят так, будто упали с поезда. Думаю, для Хабиба это будет самый сложный бой в карьере. В этом дивизионе Фергюсон — настоящий кошмар. Вместо кулаков у него кирпичи», — заявил Роган.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова возглавит турнир UFC 249 в Бруклине. Оба спортсмена — лидеры UFC по количеству побед подряд (12) среди действующих бойцов.

В активе Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в легком весе, 28 побед. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения.