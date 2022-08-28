Словакия и Чехия совместно проведут закупку гусеничных боевых машин пехоты (БМП) CV90 производства Швеции. Об этом, как передает ТАСС, в субботу во время встречи на авиабазе Кухине (Западная Словакия) договорились министры обороны обеих республик, сообщило Словацкое телевидение.

Главы военных ведомств, принимающие участие в проходящем в Кухине авиашоу SIAF 2022, подписали декларацию о намерениях реализовать совместный контракт на покупку для армий своих стран БМП в Швеции. Они ожидают от производителя предоставления серьезной скидки на боевую технику, так как сумма сделки будет, по данным ТВ, очень значительной и станет одной из наиболее крупных в истории ВС Словакии и Чехии. Кроме того, в Братиславе и Праге намерены создать совместную ремонтно-техническую базу для CV90.

Словакия и Чехия планируют к 2026 году сформировать в составе ВС по одной бригаде, укомплектованной танками и БМП западного производства. Советскую военную технику, находящуюся на вооружении обеих республик, предполагается продать или передать Украине. Прага и Братислава оказывают военную помощь этой стране.

На SIAF 2022 в последней раз представлены МиГ-29 ВВС Словакии. С 1 сентября советские сверхзвуковые истребители, осуществлявшие охрану воздушного пространства республики более 30 лет, будут выведены из состава ВВС. В Братиславе обсуждают возможность передать их в дар Украине, но при этом подчеркивают, что решение по данному вопросу пока не принято.