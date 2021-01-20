Слов Карины Григорян достаточно, чтобы Пашинян и ему подобные…

Власти Армении, осмелев после проармянских заявлений главы МИД России Сергея Лаврова на недавней пресс-конференции, стали делать неуместные выпады в адрес Азербайджана. Так премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов парламента, заявил, что власти Азербайджана проводят политику фашизма.

В качестве примера Пашинян привел почтовую марку, выпущенную в Азербайджане, и на которой человек в спецодежде дезинфицирует Карабах. Смысл этой марки заключается в том, что Азербайджан избавляется от вируса сепаратизма, однако в Армении восприняли это иначе. По мнению омбудсмена Армении Армана Татояна, человек в спецодежде якобы уничтожает карабахских армян.

Теперь же Пашинян заявил, что власти Баку время от времени обвиняют армян в фашизме, но история марки отчетливо показывает, что пропагандой фашизма занимается Азербайджан.

«Такие марки были только в фашистской Германии. Это очень красноречивый факт. Думаю, что армянский парламент и парламентская дипломатия также должны донести эту проблему до своих международных партнеров», — сказал премьер.

Сразу в глаза бросается, что Пашинян, не достигнув желаемого на трехсторонней встрече в Москве 11 января, пытается за счет антиазербайджанских заявлений вызвать к себе симпатию и тем самым снизить накал страстей из-за обвинений в сдаче территорий.

Для одержавшего убедительную военную победу Азербайджана подобный выпад Пашиняна сродни тявканью побитой собаки. Прежде чем обвинять Азербайджан в пропаганде фашизма и сравнивать с фашисткой Германией, Пашиняну необходимо вспомнить о том, что в центре Еревана возвышается памятник Гарегину Нжде. Тому самому, что добровольно сотрудничал с немецкими фашистами и заявлял армянским легионерам о том, что «кто погибает за Германию, тот погибает за Армению».

Этот памятник был установлен в 2016 году, придя к власти, Пашинян не стал его демонтировать, хотя он олицетворяет собой героизацию фашизма в Армении. Поэтому у властей Армении нет никакого морального права обвинять Азербайджан в пропаганде фашизма. Вышеупомянутая почтовая марка олицетворяет, что Азербайджан очищает принадлежащий ему Карабахский регион от вируса сепаратизма, а не от армян. Здесь не лишним будет также отметить, что кроме Карабаха и в других регионах Азербайджана проживают этнические армяне. Одна из них по имени Карина Григорян, 1943 года рождения стал жертвой ракетного обстрела армянской армией города Гянджа в октябре 2020 года.

Раненая армянка была доставлена в больницу. В те дни в беседе с журналистами она заявила следующее: «Никакой дискриминации ко мне нет, лечат меня так же, как и всех. Азербайджанским народом я довольна, плохого отношения к себе до сих пор не видела. Именно отношение людей и привязало меня к этой земле… Мы годами были добрыми соседями…». Этих слов пожилой армянки достаточно, чтобы Пашинян и ему подобные заткнулись…