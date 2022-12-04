Испанская полиция полагает, что шесть посылок с бомбами, которые за последние дни получили разные высокие учреждения, могли быть отправлены из города Вальядолид на севере Испании. Об этом источник, близкий к следствию, рассказал агентству Reuters.

При этом источник отметил, что конкретный отправитель пакетов пока не установлен.

Взрывные устройства были адресованы офису испанского премьер-министра Педро Санчеса, другим правительственным структурам, посольству Украины в Испании, американской дипмиссии и спутниковому центру Европейского Союза на базе в Торрехон-де-Ардос под Мадридом. Посылки приходили в период с 24 ноября по 2 декабря.

В основном все эти устройства удалось обезвредить. Неопасные травмы получил сотрудник службы безопасности украинского посольства, который открыл бандероль во дворе дипмиссии.

Министр внутренних дел Испании ранее не исключил, что почтовые отправления с бомбами могут быть связаны с поддержкой, которую страна оказывает Украине в связи с российским военным вторжением.

Несколько дипломатических учреждений Украины за рубежом в последние дни получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых животных. По информации Киева, такие посылки пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в чешский город Брно. В разных странах ведётся расследование того, кто мог организовать рассылку.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть основания говорить о «хорошо спланированной кампании террора и запугивания посольств и консульств Украины». (svoboda.org)