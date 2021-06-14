Саммит глав государств и правительств состоится в 2022 году в Испании. Об этом заявил в понедельник по прибытии на саммит НАТО в Брюссель президент Литвы Гитанас Науседа.

«Литва готова предоставить всю необходимую инфраструктуру и принять очередной саммит НАТО, который пройдет после следующего саммита альянса в Испании в 2022 году», — сказал он.

НАТО пока официально не объявляла дату и место проведения следующего саммита НАТО, которые формально должны быть еще только в понедельник утверждены на встрече глав государств альянса в Брюсселе.

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня обсудят противодействие России и Китаю, сотрудничество с Украиной и Грузией и другие вопросы. Как заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, саммит НАТО объявит о начале системного противостояния Китаю, но не будет развязывать холодную войну против Пекина. Он добавил также, что НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня.(ТАСС)