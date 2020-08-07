Сквер на Баилово: парк отдыха или китайская пытка? — ФОТОСЕССИЯ

Был у въезда на Баилово, напротив здания Морского агентства, единственный на этой территории небольшой парк, откуда открывался великолепный вид на бакинский бульвар и на весь город. Работало там летнее кафе, где собирались по вечерам жители окрестных домов, пили чай и по-соседски обсуждали новости дня, делились своими радостями и горестями. Парк был образца советского периода, с высокими елями и без декоративных насаждений, каких в Баку почти не осталось.

Но вот этой весной, аккурат перед самым началом первого жесткого карантина, парк оградили и закрыли на ремонт — высадили большую бригаду рабочих и началась большая реконструкция. Работа шла денно и нощно в самом прямом смысле этого слова, рабочие трудились даже по выходным, будто готовились к сдаче объекта к какой-то конкретной дате. Даже после введения карантина, когда весь город был заперт за семью замками, работа там не останавливалась. Выложили новые дорожки, поставили скамейки, даже детскую площадку построили и поставили лежаки, установили спортивные сооружения, обложили газоном, высадили большое количество разного рода декоративных насаждений, заново выложили плитами лестницу вниз к основной трассе, которая протянута вдоль бульвара. И, конечно же, ярко осветили парк, как это принято у нас в Баку.

Что и говорить, получился прекрасный, современного типа, пусть и небольшой, парковый комплекс. Перестроили его на славу, все было сделано качественно и быстро. И хотя к первому ослаблению режима парк уже был готов, оградительный забор так и не был демонтирован, и открытие так и не состоялось. Горожанам из близлежащих домов приходилось довольствоваться небольшим проемом в заборе, которым пользовались рабочие, чтобы выводить погулять детей, отдохнуть под прохладой многолетних деревьев и полюбоваться открывающейся отсюда неописуемой красотой города и набережной.

Но недолго музыка играла. Очень скоро проем и доступ в парк закрыли, все игровые и спортивные оборудования были накрыты полиэтиленом, чтобы, не дай бог, к ним не прорвалась детвора. Оставалось гадать, для кого же предназначена вся эта красота. Неясно до сего дня. Забор как стоял, так и стоит, за парком осуществляется особый уход, каждый день производится уборка и чистка, и что самое главное – ежедневно поливаются газоны, кустарники и деревья. Но как? Каждый день после обеда приезжает водовозная машина, причем старого образца, и с большим шумом и грохотом начинается полив всей территории. И так продолжается часа 2-3, а то и 4. Ведь делает водовоз несколько рейсов. По левую сторону парка, через дорогу, буквально на расстоянии 3-5 метров стоит 5-этажный жилой дом, все эти несколько часов жильцы этого дома находятся буквально под самым настоящим шумовым стрессом, пожилые люди не могут отдыхать, дети не могут спать. Кстати, шум в древнем Китае считался видом самой жестокой казни — она полагалась оскорбившим императора. Преступника окружали флейтисты, барабанщики и глашатаи, которые круглосуточно играли, дудели, словом, шумели без перерыва, пока несчастный не испускал дух. В нашем же случае самой настоящей пыткой для жильцов дома стал грохочущий шум старого водовоза.

Все это время жителей окрестных домов не переставал мучить вопрос – неужели в центре города не было возможности провести воду на территорию парка и создать нормальную систему поливки в ходе ремонта? Хотя, наверняка, вода на этой территории быть должна, ведь функционировало же на протяжении многих лет тут кафе…

Как оказалось, прямо у забора есть кран, вода из которого хлещет под большим напором. Более того, на территории вырыта и яма, где установлен водонасос, а также есть 28 точек для поливки. В таком случае, почему же полив осуществляется ручным способом, а вода доставляется водовозом в объеме по 5 тонн 8-ю рейсами? А стоит каждый выезд как минимум 50 манатов. Таким образом, в день на поливку государство расходует как минимум 400 манатов, к этому еще нужно добавить зарплату водителя и расходы на содержание водовоза, и зарплату садовника. Не проще и не дешевле ли было для орошения своевременно установить системы автоматического полива? Да и сейчас, наверное, не поздно монтировать автоматическую систему ирригации. Это было бы намного экономнее и полезнее для зеленых насаждений. Каждое растение и дерево получало бы необходимое количество влаги в прикорневую зону, именно в то время, когда это нужно – т.е. не в дневную жару, а вечером и ранним утром, что позволило бы избежать пересыхания либо переувлажнения почвы.

И не менее важный вопрос – почему, несмотря на завершение работ еще пару месяцев назад, все еще закрыт доступ в сквер? Для кого и для каких целей он предназначен? Неужели это уже частное владение? Напротив парка построены элитные дома, не удивлюсь, если приватизирован и этот сквер.