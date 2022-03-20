Война, развязанная Россией против Украины, больно бьет не только по имиджу ВС России. Российские агрессоры, несмотря на численное превосходство, как в живой силе, так и вооружении, продолжают нести тяжелые потери. Кроме того, применяемые со стороны Запада санкции наносят серьезный ущерб финансово-экономическому сектору страны.

Многие известные иностранные компании свернули свою деятельность, и покинули российский рынок. И тут-то выяснилось, война негативно отразилась на психике отдельных россиян. Грубо говоря, они стали нести такую ахинею, что невольно думаешь: а все ли у них в порядке с головой.

И речь не идет о «простых смертных», а о целом вице-спикере Государственной думы, по совместительству телеведущем Петре Толстом. Так, он, высказывая свое отношение к уходу иностранных компаний, отметил, что не стоит поддаваться панике.

«При слове национализация многие хватаются за сердце. Но ничего страшного в этом нет. К примеру, взять тот же самый «Макдональдс». Продукты российские, здание находится у нас, технологии также находятся в стране. Что мешает делать те же самые бургеры под другой вывеской», — заявил он.

Кстати, после закрытия «Макдональдса» многие российские пользователи соцсетей стали прыгать от радости, что та же продукция будет выпускаться под брендом «Дядя Ваня». Впоследствии, правда выяснилось, что эта информация фейковая, но, судя по оптимизму Толстого, «Дядя Ваня» в будущем может стать «Макдональдсом».

Но самую фантастически-шизофреническую мысль Толстой озвучил далее. «И так будет со всем. Так будет с автомобильными предприятиями, которые локализованы на территории России, в случае, если их иностранные собственники покинут наш рынок. Они будут национализированы и будут выпускать те же самые «Фольсвагены», но под другим названием. Пусть будет «Буратино», и поедем», — в патриотическом угаре гордо заявил Петр Толстой.

Эк, как завернул! Ладно, с «Макдональдсом» еще с грехом пополам можно согласиться, но когда депутат замахнулся на автопром, тут уж извините, диагноз однозначный. И поход к психиатру обязателен, причем немедленно. С этим делом откладывать нельзя.

Знаете, наверное, немцев после поражения во второй мировой войне так еще никто не оскорблял и не унижал. Российский автопром, который является объектом для насмешек даже в самой России, собирается выпускать «Фольксвагены-Буратино».

Даже в период, когда СССР являлся могущественной державой в мире (Россия по сравнению с Советским Союзом – дитя малое), автопром в стране не то, что хромал, он был безногим. И многие советские автомобили были просто-напросто «сплагиачены» с иностранных образцов.

Приведем примеры некоторых известных «советских» автомобилей.

«ГАЗ-21» и «ГАЗ-24 Волга», копировала американскую школу автодизайна – прототипами для нее стали Ford Mercury Monterey1952/1953 и Ford Mainline. С этих автомобилей скопировали многое – начиная от конструкции кузова и дизайна салона с приборной доской до коробки передач на основе фордовской трансмиссии.

Жигули ВАЗ-2101 был лицензионной копией итальянского Fiat 124.

Москвич-2141 был клоном модели французского переднеприводного хэтчбека Simca 1308. Таких примеров немало, и при желании каждый может найти их в Интернете. Кстати, и депутату Госдумы тоже было бы полезно окунуться во «всемирную паутину».

Кстати, даже несмотря на то, что советский автопром выпускал автомобили под копирку «иностранцев», в народе эти машины назывались не иначе, как «ведра с болтами».

Ну, а про гордость российского автопрома «Ладу Калину» есть столько анекдотов, что и не счесть. Например, следующий анекдот, который как нельзя лучше отражает психическое состояние Петра Толстого.

— А что у вас за машина?

— Лада «Калина». Но попалась какая-то ненадежная. Наверно бракованная.

— А следующую машину, какую брать будете?

— Ладу «Калину», не могут же они все быть бракованными.

— А что ваш психиатр говорит?

— А откуда вы знаете, что я у психиатра наблюдаюсь?

Да ладно, Бог с ним, с фантазиями Толстого, но что за название такое: «Буратино»? Самое смешное в том, что и здесь мы видим плагиат, ибо Буратино был скопирован Алексеем Толстым (какое, однако, совпадение) у Карло Коллоди. Просто персонаж назывался Пиноккио.

Одним словом, не удивлюсь, если Петр Толстой верит в оккультную науку и считает, что метафизика поможет России ездить на «Буратино» и питаться продукцией «дяди Вани». То есть, по большому счету, ничего путного советско-российские умы не придумали. Наверное, единственное, чем россияне могут похвалиться, это русская водка. Спасибо Менделееву. Правда, на ней далеко не уедешь, но улететь запросто можно.

Кстати, о метафизических силах. Неся на поле боя в Украине тяжелые потери, солдаты уже не верят ни в своих командиров, ни в хваленое российское оружие, ни в Путина. Они верят в потусторонние силы и бабу Надю.

Так, на днях украинцы перехватили телефонный разговор одного из российских военнослужащих с матерью. Он просит у матери поговорить с какой-то бабой Надей (гадалкой), чтобы та… оберегла солдата от украинских снарядов и сняла порчу. «Меня чуть два раза не убило. В окопах сидим, а они все точнее и точнее бьют. Нам приказали стоять и терпеть, пока они (украинцы-ред.) не отступят. А они не собираются отступать, и мы атаковать не можем. Даже георгиевские ленточки не помогают. Я ими обвязался», — говорит солдат.

Вот такая трагикомическая ситуация создалась в России. Один верит в Буратино, другой – в бабу Надю. Если так и дальше пойдет, то в России будут кричать не за Путина, а за Буратино и за бабу Надю…