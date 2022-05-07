В возрасте 100 лет ушел из жизни старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах. О его смерти сообщается в официальном Telegram-канале Федерации шахмат России.

Причина смерти шахматиста не называется.

Напомним, что летом прошлого года он был гопиталирован в Москве с коронавирусом.

Авербах – международный гроссмейстер, чемпион СССР, победитель ряда международных соревнований. В составе советской сборной победил в первенстве Европы по шахматам.

За достижения в области шахмат Авербах награжден орденом Дружбы народов (1981), медалями за доблестный труд. 5 мая 2022 года был награжден Орденом Почета за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения. (aif.ru(