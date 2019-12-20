Скончался раненный на Лубянке второй сотрудник

Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», — отметила Петренко.

По ее словам, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения средней степени тяжести.

По словам Петренко, «СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ».

39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров 19 декабря открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов у здания ФСБ России в Москве на улице Большая Лубянка. Стрельба произошла накануне Дня сотрудников органов безопасности, во время праздничного концерта в Кремле.

В результате перестрелки в четверг погиб сотрудник ФСБ и сам стрелявший. В ФСБ уточнили, что еще один сотрудник спецслужбы был тяжело ранен. В Минздраве сообщили о пяти раненых.

В настоящее время «изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления», добавила Петренко.