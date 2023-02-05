Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что бывший премьер-министр страны Шериф Исмаил умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию ас-Сиси.

«Я глубоко скорблю по этому добродетельному человеку из лучших людей Египта, человеку, в котором воплотилась совесть этой нации — экс-премьеру Шерифу Исмаилу. Выражаю соболезнования египетскому народу в связи с потерей этого честного человека», — сказал президент.

Отмечается, что в воскресенье в Каире проходят похороны Исмаила. Египетские СМИ сообщают, что в последнее время бывший премьер сильно болел.

Шериф Исмаил занимал должность премьер-министра с 2015 по 2018 годы. До этого на протяжении трех лет он занимал пост министра нефти Египта. В последние годы Исмаил помогал президенту Египта в вопросах национальных проектов.