Скончалась итальянская актриса и певица Рафаэлла Карра, ей было 78 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, она умерла после продолжительной болезни. Дата и время похорон пока не называются.

Итальянские политики и общественные деятели уже выразили свои соболезнования. Президент страны Серджо Маттарелла заявил, что «глубоко потрясен смертью артистки, любимой многими поколениями телезрителей в Италии и за рубежом». Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо назвал исполнительницу «иконой итальянского телевидения».

Рафаэлла Карра в 70-е годы была популярна в СССР, в том числе в Азербайджане.