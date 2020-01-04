Сколько стоит ОМС?

С нового года в стране началось поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования, и этот процесс продлится до конца текущего года.

При этом взносы за первые три месяца будут оплачены за счет государства, но уже с 1 апреля граждане начнут самостоятельно оплачивать полис ОМС. Выплаты по ОМС не лимитированы, поскольку услуги состоят из основного, а также дополнительного пакета, которые будут временно охватывать амбулаторные и стационарные клиники и службы страны. О том, кто и сколько заплатит за медстраховку, читателям «Зеркало» рассказал ученый-экономист Губад Ибадлоглу.

По его словам, всех плательщиков ОМС разделят на четыре категории. Скажем, работодатели и работники, представленные в государственном и нефтяном секторе, будут платить за полис обязательного медицинского страхования 2% при сумме зарплаты меньше 8 тыс. манатов и 0,5% выше этой суммы. Для наглядности, ежемесячный взнос с зарплаты 8500 манатов составит 2% от основной суммы в размере 8 тыс. манатов и 0,5% с оставшихся 500 манатов. Взнос по ОМС с зарплаты в 500 манатов достигнет 20 манатов – по 10 манатов с работника и работодателя.

Авторы проекта отличились более щадящим подходом к трудящимся в негосударственном и ненефтяном секторе. С зарплаты до 8 тыс. манатов этой категории граждан будут удерживать 1% и 0,5 процента – с более высокой суммы. «Например, если зарплата работника упомянутой сферы составляет 500 манатов, взнос по ОМС в размере 10 манатов распределяется поровну между работником и работодателем, причем, каждый уплачивает по 5 манатов», — говорит Ибадоглу.

Взносы по этому полису не обойдут стороной физических лиц, которые трудятся по договорам гражданско-правового характера. Здесь взносы по ОМС не превысят 2% от части ежемесячного дохода, не превышающего 8 тыс. манатов, а вот с дохода больше этой суммы придется платить дополнительно 1%. Другие налогоплательщики – физические лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и коллегий адвокатов заплатят 4% с минимальной месячной заработной платы. И поскольку минимальная зарплата на данный момент составила 250 манатов, соответственно, ежемесячный взнос по обязательной медстраховке составит 10 манатов.

Но смогут ли рассчитывать на страховой полис граждане, составляющие огромный пласт неформального рынка труда? По данным «Зеркало» экономиста Ровшана Агаева, из 6,2 млн. граждан трудоспособного возраста, порядка 75% не будут охвачены обязательной медицинской страховкой. В этой связи в центре внимания экономистов остается проблема неформального рынка труда – слишком уж велико количество наших граждан, задействованных на теневом рынке труда, все эти люди не могут рассчитывать на ОМС.

Так, за исключением индивидуальных предпринимателей, по крайней мере, 60 из 100 человек экономически активного населения не имеют официальной работы — а это не менее 3 млн. населения, говорит Агаев. По словам экономиста, этим проблема не исчерпана. До 1 млн. лиц трудоспособного возраста также не имеют традиционной работы и числятся как трудящиеся в своих домохозяйствах – это домохозяйки, люди, ухаживающие за членами своих семей и пр. По его словам, масштабы неформальной и скрытой занятости станут камнем преткновения на пути внедрения эффективных механизмов ОМС в Азербайджан.