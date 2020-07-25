Сколько граждан охватил антикризисный социальный пакет правительства?

Масштабный антикризисный пакет социальной поддержки во время пандемии охватывает около пяти миллионов человек, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Получается, что «антиковидный» пакет правительства коснулся каждого второго гражданина страны. Наш корреспондент попытался разобраться в этом.

В рамках этого пакета обеспечена сохранность рабочих мест и заработной платы 1 665 000 (в том числе 751 300 в частном секторе) работников по найму государственного и частного секторов, а также продолжительность выплат по видам социального обеспечения (пенсии, стипендии, пособия) 2 млн граждан, сообщили в Министерстве труда.

Также отмечается, что Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) в июне выплатил пособия по социальному обеспечению свыше 2,3 млн человек. Но с этим не согласен ученый-экономист Губад Ибадоглу. На самом деле, эти платежи производятся регулярно, и пандемия к упомянутым выплатам не имеет отношения, утверждает он на своей странице в Facebook.

По информации Минтруда, в июне 1264 000 человек получили пенсии, 421 000 гражданам были выплачены пособия, 300 000 – стипендии. При этом более 350 тыс. членов 84 тыс. азербайджанских семей получили адресную социальную помощь. По словам экономиста, пенсии, стипендии и социальные пособия граждане получают независимо от пандемии коронавируса. При этом львиная доля выплат – трудовые пенсии. Т.е. пенсионерам возвращается часть страховых взносов, которые те отчисляли от своих зарплат за годы своей трудовой деятельности.

Но вернемся к антикризисному социальному пакету. Согласно официальным данным, во время пандемии 600 тыс. граждан получали в течение двух месяцев – в апреле и мае единовременную выплату по безработице в размере 190 манатов. Кроме этого, 287 тыс. человек получили эту сумму в июне, говорит экономист. На эти цели было потрачено 229 млн манатов и 55 млн манатов — всего 284 млн манатов. Финансовая поддержка была также оказана 210 152 работникам и 109 283 налогоплательщикам в рамках программы финансовой поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей и выплаты определенной части заработной платы работникам.

Получается, что 919 435 человек (600 000, 210152, 109283 граждан) воспользовались программой финансовой поддержки в рамках мер предупреждения ущерба от пандемии и 600 тыс. человек из них являются получателями социальной помощи. Число получателей адресной социальной помощи в связи с пандемией может быть увеличено, максимум, до 1 миллиона за счет расширения охвата программой самозанятости. Однако данный показатель все же в 5 раз меньше заявленных 5 млн человек, сообщил Ибадоглу. Таким образом, вопрос о 5 млн азербайджанцев, охваченных антикризисным социальным пакетом поддержки во время пандемии, остается открытым.

За разъяснением этого обстоятельства корреспондент # обратился к кандидату экономических наук Шахмару Агабалаеву.

«В упомянутом материале все четко проанализировано, — сказал экономиcт. В Азербайджане все трудоспособное население равно 5 млн человек. Из данных Минтруда следует, что все эти люди, включая бюджетников, получили финансовую помощь. Но это нонсенс. Ведь даже если учесть, что около 2 млн наших граждан работают за границей, выходит, что помощь в рамках социального пакета получило 62.5% населения, т.е. больше половины азербайджанцев. Но даже без всяких подсчетов мы можем наблюдать, что это не так. Если же погрузиться в цифры, по информации Минтруда 913 700 тыс. чел., работающим по найму в государственном секторе, сохранили рабочие места. Но расходы на зарплаты бюджетникам учтены в бюджете и указывать их в виде помощи в период пандемии неправильно».

Далее, говорит собеседник, Минтруда сообщает, что «в рамках этого пакета сохранили рабочие места и зарплаты 1 млн.\ 665 тыс. (в том числе 751 300 в частном секторе) работников по найму государственного и частного сектора». При этом ведомство информирует, что помощь в частном секторе получили 319,5 тыс. человек. Кстати, по сообщению Минэкономики количество получивших помощь частных предпринимателей и их работников то же самое — 319,5 тыс. человек. Но в таком случае Минтруда надо бы объяснить — когда и каким образом была оказана поддержка еще 431,8 тыс. работающим в частном секторе? По статистике в госсекторе работает 900 тыс чел. а в частном 604 тыс. Из данных Минтруда выходит, что каждый работающий как в частном, так и государственном секторе получил помощь, но такого не может быть».

Заявление Минтруда чересчур обобщенное, говорит экономист. Не уточняется, какие выплаты уже заложены в бюджете на регулярной основе, как в случае с пенсиями. Какие выплачиваются из фонда помощи борьбы с последствиями пандемии. «Такое разночтение не удивляет общество, — сказал он. – Ведь недавно все мы были свидетелями, как сумма средств на борьбу с пандемией оценивалась сначала в 3 млрд манатов, затем в 3,5 млрд манатов. Не удивительно, что с усложнением задачи такие промахи усугубляются».

Он также отметил, что спичрайтерам, оперирующим этими цифрами, следовало перепроверить данные Министерства труда ввиду чрезмерно высокой погрешности, хорошо заметной даже невооруженным глазом: «Известно, что кадровый вопрос самый болезненный для Азербайджана. И несмотря на то, что последнее время в свете реформ госаппарата происходит выдвижение молодых людей, их качественный уровень оставляет желать лучшего. Пока общество не чувствует эффективность их деятельности», — сказал Агабалаев, отметив, что данные о социальной помощи постоянно фигурировали в сообщениях правительства и запечатлелись в памяти социума.

P.S. (от редактора) Расхождение официальных цифр с мнением независимых экономистов еще раз поднимает такую заскорузлую проблему, присущую советской партхозноменклатуре, как подача неполной информации и аналитических записок в угоду высокому мнению. Молодые управленцы, выдвинутые на высокие посты, не могут быть до конца эффективными в силу того, что:

а) не всегда знают суть предмета управления;

б) и оттого вынуждены полагаться на мнение старых кадров (без намека на возраст), которые, во-первых, не могут работать по-новому, и во-вторых, это для них опасно, потому как, придется отвечать, и, самое главное, расплачиваться за старые грехи.