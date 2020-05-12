Скажите, Бога ради, где ж раньше были вы?

Пожалуй, одной из ярко выраженных особенностей, характеризующих некоторых азербайджанцев, является умение забывать хорошее. Хорошо забытое хорошее старое для них является способом для продвижения вперед, способом адаптации в условиях стремительно меняющейся конъюнктуры. Одновременно это качество – лучшее средство отправлять в летаргический сон такую неудобную штуку как совесть.

К примеру, вчера, условный Ахмед мог быть закадычным другом для такого же условного Мамеда. Клясться ему в вечной дружбе, пить с ним на брудершафт, поднимать за него тосты и, вообще, души в нем не чаять. Но все эти позитивные душевные излияния Ахмеда заканчиваются у «красной линии». Стоит только Мамеду отступиться, поскользнуться, как со вчерашним «другом» происходят невероятные метаморфозы. Он превращается в недруга, причем наряженного в тогу обличителя социальных язв общества.

Особенно качество «забывать хорошее» присуще лицам, находящимся на ступеньку или две выше в политико-социальной лестнице, чем простые смертные. Дабы не быть голословными, приведем конкретный пример.

Как известно, за последнее время за превышение должностных обязанностей и по обвинению в коррупции были арестованы главы исполнительных властей нескольких районов Азербайджана. А на прошлой неделе выяснилось, что эта «раковая опухоль» проникла в структуры рангом выше. Речь идет о министерстве культуры.

Так, несколько дней назад Служба государственной безопасности Азербайджана провела спецоперацию в Министерстве культуры, в ходе которой арестовала ряд высокопоставленных чиновников. В числе арестованных замминистра культуры Рафик Байрамов и начальник Госагентства по сохранению культурного наследия Закир Султанов.

После этого происшествия стали поговаривать о том, что люди в масках рано или поздно придут и за самим министром Абульфасом Гараевым. Мол, он министр, а значит, был в курсе всех дел. Что, конечно же, очень плохо. А если не был в курсе, то еще хуже. То есть, как гласит поговорка: «куда не кинь, всюду клин».

Но речь сегодня пойдет не о деяниях или бездействии Абульфаса Гараева (этим займутся более компетентные органы). Мы хотим поговорить о тех, кто вчера еще и слова худого не сказал в адрес министра. Но сегодня ситуация изменилась, а значит нужно измениться и самому.

Беспощадной экзекуции министра подвергли отдельные народные избранники. Так, депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа заявил, что Абульфас Гараев фактически стоит за уничтожением азербайджанской культуры. По его словам, к примеру, сектор производства кинофильмов в стране полностью развален, а за годы независимости не снято ни одной картины, которая бы сравнилась с теми, что снимались в советское время. «Из киноиндустрии, из-за отсутствия денег, ушли многие профессионалы. Если провести расследование, то выяснится, что 50-60% всех средств, выделенных государством на кино, не дошло до сферы, и были присвоены», — сказал он. Депутат также отметил, что большинство зданий библиотек были снесены для строительства новостроек.

Другой депутат — Эльман Мамедов заявил, что Абульфаз Гараев не мог не знать о коррупции, которая процветала в его министерстве. «Абульфаз Гараев руководит министерством более 20 лет. Как так получается, что все эти годы его подчиненные занимались грязными делами, а министр не был в курсе? Он все прекрасно знал», — сказал депутат.

Не остался в стороне от желающих попинать «лежачего» и скандально известный председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев. По его словам, то, что Абульфас Гараев на свободе, является оскорблением для всего азербайджанского народа. Х.Гаджиев также заявил, что все «украденные Гараевым у государства и народа деньги должны быть возвращены».

То, что Х.Гаджиев с пеной у рта ратует за интересы государства и народа, не может не радовать, но странно другое. Еще ранее был арестован глава Имишлинского района Вильям Гаджиев, который приходится Х.Гаджиеву кузеном, однако сей «правдоруб» рвал на себе рубашку, утверждая, что его родственник – несчастный человек и живет впроголодь. И это несмотря на то, что из дома Вильяма Гаджиева для выноса коробок с пачками долларов и евро понадобилась целая бригада людей.

Во всех этих гневных обвинениях «слуг народа» и «главного современного мусаватиста», конечно же, есть доля истины. А может и вся правда, мы не знаем. Но возникает резонный вопрос: почему о «злодеяниях» Гараева депутаты вдруг «вспомнили» только сейчас, когда над головой министра сгустились черные тучи? В ход пошла национальная игра «пни упавшего»?

У исполнителя шансона Владимира Асмолова есть песня с такими словами: «Но только царь уходит, и подпевалы все, изъяны в нем находят, как сало в колбасе. Один был кровожаден, другой, вообще, без головы! Скажите, Бога ради, где ж раньше были вы?».

Вот и мы сегодня хотим спросить у народных обличителей: «Где ж раньше были вы?» Ведь знать о преступлении и молчать также является преступлением, не так ли?..