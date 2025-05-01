Майк Уолтц покинул пост советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, сообщает телеканал Fox News. На этой должности его может заменить спецпосланник президента Стив Уиткофф, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Вместе с господином Уолтцем был уволен его заместитель Алекс Вонг, передает телеканал со ссылкой на источники. Официально об увольнениях не сообщалось. «Мы не будем реагировать на сообщения анонимных источников»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ожидается, что президент публично выскажется по поводу увольнений, сообщает Fox News.

Как пишет Politico, господин Уолтц утратил доверие других представителей Белого дома.

Напомним, что Уолтц в марте попал в скандал из-за чата в Signal, куда он по ошибке пригласил журналиста Джеффри Голдберга из издания The Atlantic. Таким образом последний стал свидетелем обсуждения высокопоставленными лицами планов военного удара по целям хуситов в Йемене.

Голдберг опубликовал свою версию, сначала не раскрывая оперативные детали, но после того, как министр обороны Пит Хегсет, директор национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Ретклифф опровергли, что в чате была распространена какая-либо секретная информация, Голдберг также опубликовал эту информацию, включая время ударов и использованные комплекты оружия.

После этого Уолтц признал достоверность сообщения и взял всю вину на себя.