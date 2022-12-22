Российская пропагандистка Ольга Скабеева, реагируя на поездку Владимира Зеленского в США, отметилась новым заявлением – предлагает начинать наступление, пока украинский президент в разъездах.

В «специальном выпуске» на росТБ кремлевская пропагандистка заявила, что у России появился хороший шанс немедленно начать еще одно вторжение в Украину.

«Уже сегодня Зеленский отправится в Великобританию, потом во Францию, потом в Германию. Цель все та же: получение тяжелой техники и ракет дальностью 300+ км. То есть, Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит надо брать Киев», — сказала Скабеева.

21 декабря украинский президент Владимир Зеленский посетил Белый дом, где встретился с американским коллегой Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Это было первая зарубежная поездка Зеленского с начала полномасштабного вторжения России. (unian.net)