Ситуация с коронавирусом: на этот раз нельзя делать роковых ошибок

Ситуация с коронавирусом в Азербайджане продолжает оставаться сложной, но при этом ввод повторного режима карантина начал постепенно давать определенные положительные результаты, что обнадеживает.

Июнь можно считать потерянным и даже провальным для Азербайджана, так как именно в этом месяце решения правительства привели к тому, что уже концу месяца был введен повторный жесткий карантин. Но есть надежда, что к концу лета страна сможет все-таки постепенно выйти из карантина.

Несмотря на то, что число случаев заражения в стране стабилизировалось на отметке 500+, можно также наблюдать за ростом вылечившихся. Так за последние три дня общее число заражений составило 1594, при этом число вылечившихся — 1375, то есть в целом разница составляет 219, и можно уже констатировать, что не за горами тот день, когда в стране число выздоровевших увеличится по сравнению с количеством зараженных.

Но это официальная статистика, она, как правило, всегда отличается от реальной и не всегда отображает истинное положение дел. Однако на сегодня можно сказать, что даже реальное положение дел начало меняться в лучшую сторону. Для правительства сейчас самое главное – это уцепиться за эту ниточку и тянуть дальше, пока число заражений не сойдет до нуля. Нужно учесть урок прошлого режима карантина, когда в стране была положительная тенденция, однако несвоевременное смягчение режима карантина привело к этому дню. Поэтому торопиться с отменой режима карантина, пусть даже со всеми экономическими последствиями, ни в коем случае нельзя.

Во всей этой истории с пандемией в Азербайджане есть и другая сторона медали – это отношение людей к самой пандемии. Рост числа заражений, а вместе с тем рост числа смертей, а также штрафов и разговоров об отсутствии больничных коек, медикаментов в аптеках, все это заставило людей поменять свое отношение к положению дел.

Во-первых, большинство людей начали носить маски и часто менять их, а также носить при себе дезинфицирующие средства. Во-вторых, начала работать социальная дистанция и система СМС разрешений. При этом и полиция тоже начала более мягко работать с населением, и прежде чем составлять протоколы, она начала предупреждать нарушителей. То есть процесс адаптации населения и государства под новые правила игры шел долго, болезненно, но, тем не менее, результативно.

Однако даже при такой тенденции нельзя считать, что все решения и работа правительства безупречны. Ошибки есть и их достаточно много, но фундаментальная проблема заключается в том, что в стране нет достаточного количества инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов. Возможно, пандемия станет катализатором для того, чтобы правительство больше уделяло внимания системе здравоохранения.

Как говорится, все познается в сравнении. Ситуация в Азербайджане намного лучше, чем ситуация во многих других постсоветских государствах, начиная от соседней Армении и заканчивая странами центральной Азии. К примеру ситуация в Казахстане настолько плачевна, что люди даже не могут лечить своих больных дома из-за нехватки лекарств, не говоря уже о больничных койках. В этом отношении азербайджанское правительство более подготовлено подошло к делу, но при этом нельзя сравнить нашу ситуацию с ситуацией, например, в прибалтийских государствах или в Грузии. Но сегодня с некоторой долей уверенности можно утверждать, что взят правильный курс, однако на этот раз нельзя делать роковых ошибок, ибо в противном случае можно вообще не выйти из карантина.