Система ПВО Израиля перехватила запущенную из сектора Газа ракету

Палестинские радикалы из сектора Газа запустили в среду вечером ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО «Железный купол». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — говорится в распространенном военными заявлении.

Ранее в среду армейская пресс-служба проинформировала о срабатывании сигналов предупреждения о ракетных обстрелах в крупном городе Ашкелон на юге Израиля и районах, расположенных близ границы с сектором Газа. В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали ракетном обстрелу израильскую территорию 19 декабря. (ТАСС)

| 2019-12-25T23:40:34+00:00 26 декабря 2019, 05:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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