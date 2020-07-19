«Система получения и мониторинга разрешений» продолжит работу

В городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и в Абшеронском, Бардинском, Гёранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой ужесточенный карантинный режим продлен до 06:00 5 августа 2020 года.

Как сообщает «ASAN xidmət», в это время будет функционировать и «Система получения и мониторинга разрешений в период особого карантинного режима».

Продление срока действия разрешений лиц, которые были активны на портале icaze.e-gov.az до 20 июля 2020 года, будет осуществлено автоматически Центром развития электронного правительства. Для граждан, работающих в новых сферах, деятельность которых разрешена соответствующим постановлением Кабинета министров, нужно получить разрешение на портале.

Как и прежде, с целью получения разрешения на выход из дома граждане должны будут отправить СМС-сообщение на номер 8103 (СМС-сообщения бесплатные). В тексте СМС-сообщений должны быть указаны один из двух следующих индексов и информация, удостоверяющая личность (серия и номер удостоверения личности):

Код 1 – в связи с неотложными медицинскими потребностями или получением лечения по графику (разрешение выдается на 3 часа, при необходимости поездки в другой район или город, учитываются расстояние между адресами, куда необходимо ехать, и продолжительность процедуры лечения, срок возвращения определяется справкой, выданной врачом);

Код 2 – в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других предметов первой необходимости, медикаментов, пользования государственными услугами, банковскими, почтовыми и другими услугами, предоставляемыми в сферах, деятельность которых разрешена, а также выходом из места жительства с целью времяпровождения на открытом воздухе (разрешение выдается один раз в день на 3 часа).

Согласно новому постановлению, срок действия СМС-разрешения на выход из дома продлен с 2 до 3 часов. Для того, чтобы покинуть место жительства и место нахождения в связи с участием в похоронах близкого родственника, нужно получить разрешение, позвонив в колл-центр 102 Министерства внутренних дел.

При возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья не требуется отправка СМС-сообщения для выхода из дома. Лица покидают место жительства и место нахождения без отправки СМС-сообщения также при вызове в суд или правоохранительные органы.

За нарушение установленных настоящим постановлением правил применения ограничений на передвижение физические, юридические и должностные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.

В связи с трудностями в использовании системы СМС-разрешений и отправке СМС, можно обратиться в колл-центр 9108 Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (служба ASAN).