Сирия потребовала от международного сообщества осуждения «сделки века»

Сирия требует от международного сообщества осудить предложенный США план урегулирования палестино-израильского конфликта и обеспечить законные права палестинцев, говорится в опубликованном в среду заявлении пресс-службы МИД САР.
«Сирия требует от международного сообщества осудить пренебрежительную американскую позицию в отношении международного права, подтвердить (принятые ранее — ред.) резолюции, в первую очередь о прекращении израильской оккупации палестинских территорий и об обеспечении законных прав палестинского народа», — говорится в сообщении, текст которого опубликовало сирийское информационное агентство САНА.