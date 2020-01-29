Сирия потребовала от международного сообщества осуждения «сделки века»

Сирия требует от международного сообщества осудить предложенный США план урегулирования палестино-израильского конфликта и обеспечить законные права палестинцев, говорится в опубликованном в среду заявлении пресс-службы МИД САР.
«Сирия требует от международного сообщества осудить пренебрежительную американскую позицию в отношении международного права, подтвердить (принятые ранее — ред.) резолюции, в первую очередь о прекращении израильской оккупации палестинских территорий и об обеспечении законных прав палестинского народа», — говорится в сообщении, текст которого опубликовало сирийское информационное агентство САНА.
| 2020-01-29T15:33:49+00:00 29 января 2020, 20:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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