Тема «сирийских наемников» якобы воевавших в ходе 44-дневной Отечественной войны в Карабахе на стороне азербайджанской армии не сходит с повестки армянской пропаганды. На этот раз многие армянские телеграмм-каналы распространили фотографию с изображением двух темнокожих мужчин на фоне грузовика с зенитной установкой ЗУ-23-2, передает antiseparatin.az.

Армянская пропаганда представляет этих темнокожих мужчин как сирийских наемников Халида Мухаммеда и Али Ибрагима. Один из них сидит за рулем грузовика, на котором есть надпись на армянском языке. По задумке армянской пропаганды эта надпись и должна указывать на то, что мужчины являются сирийскими наемниками и хвастаются военным трофеем.

Однако при близком рассмотрении изображения у сидящего за рулем мужчины на шее можно заметить нательный крест золотистого цвета. Мусульманин, носящий нательный крест? Да еще и из золота, что согласно шариату является запретным для мужчин.

Надпись на грузовике на армянском языке можно легко добавить с помощью графических программ. Да и темнокожих мужчин в Армении довольно много с учетом того, что армянские СМИ не раз писали о наличии многочисленных мигрантов из Бангладеш и Индии в стране. За скромную сумму эти лица могли принять участие в фотосъемке.

Есть и другая версия, что эта надпись на амхарском языке, который очень схож с армянским. В этом случае получается, что на фотографии изображены эфиопы, которые исповедуют христианство. Однако в любом случае распространение этой фотографии в качестве «доказательства» участия «сирийских наемников» в военных действиях в Карабахе является очередной неумелой попыткой выдать желаемое за действительное.