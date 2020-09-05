Сирийские и ливанские подтексты в нагорно-карабахской политике армян…

Признаться, не верится, что человек, бежавший от войны, разрухи и голода в Сирии и поселившийся в Нагорном Карабахе или на других оккупированных азербайджанских территориях, может взять оружие и сражаться за какую-то «великую Армению».

Дело в том, что, как минимум, 85-90 процентов всех людей, в том числе, армян, вовсе не какие-то герои и фанаты, а обычные люди, простые смертные, которые живут своими повседневными бытовыми проблемами и простыми людскими планами.

Поэтому если армянские националисты или инструкторы-головорезы полагают, что из всех сирийских и ливанских армян-беженцев сделают Монте Мелконянов, они глубоко заблуждаются; Мелконян был профессиональным террористом-преступником, который прошел специальную подготовку и, если можно так сказать, окончательно и бесповоротно заразился «армянской национальной идеологией», отравой о «великой Армении» …

Возможно, они сами в глубине души также понимают всю тщетность подобных ожиданий, но с самого начала сирийского кризиса и до последних событий старались и по сей день стараются поселить ближневосточных армян на оккупированные территории Азербайджана.

На днях из заказной статьи, появившейся в электронной версии одной из российских газет, также стало ясно, что, якобы, подобные попытки являются «вынужденными ответами несчастных армян» на планы азербайджанцев использовать сирийских туркманов в военных операциях против Армении и нагорно-карабахских армянских сепаратистов.

Прочитав статью, мы окончательно убедились, что армяне на самом деле, переселяют сирийских и ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана, по той простой причине, что в характере армян есть одна хитрая и коварная черта: обязательно подобные поступки стараются представить как вынужденный ответ азербайджанцам-мусульманам.

Понятно, что, размещая сирийских и ливанских армян на наших оккупированных территориях, Армения преследует несколько целей:

Во-первых, таким способом она стремится решить собственные демографические проблемы.

С каждым годом людей в этой стране становится все меньше, волна эмиграции не только не снижется, наоборот, с каждым годом увеличивается, потому что у этой страны нет никаких перспектив, и каждый раз, прочитав очередной бред про «великую Армению», мы невольно задаемся вопросом: «Кого же вы поселите туда? Неужто сирийских или ливанских армян? Ведь их не так уж много!».

Во-вторых, с помощью ближневосточных – сирийских или ливанских армян Армения старается обеспечить себе выгодный демографический баланс в Нагорном Карабахе. Поселить в зонах конфликта, на оккупированных территориях своих людей — явление не новое, но вряд ли этот номер пройдет. Наверное, сами армяне – переселенцы из Сирии и Ливана также не согласятся с этой ролью; ведь они из одной войны не для того бежали, чтобы вновь стать игрушкой в руках армянских горе-националистов.

В-третьих, с помощью сирийских или ливанских беженцев армянские горе-националисты собираются решать свои военные проблемы, так как намерены использовать их в собственных целях, т.е. в военных операциях против Азербайджана.

В последнее время в Армении чувствуется явная тревога, даже некоторая паника: то создают отряды «народных ополченцев», то премьер Пашинян проводит собрания военных в игрушечном НКР, то его жена снимается в пропагандистских военно-патриотических роликах.

По мнению многих политических наблюдателей, или армяне готовятся к войне, или же намерены спровоцировать очередные военные столкновения на каких-то участках границы с Азербайджаном.

Мы также не исключаем подобные версии, но в действиях армян чувствуется определенная тревога.

Во-первых, им в одиночку не справиться с азербайджанской армией, и они вынуждены полагаться на помощь России. Но не оставит ли Кремль их, как говорится, на полпути?

Ведь официальный Баку не скрывает, что недоволен поведением своего северного соседа, т.к. поступают сообщения, что Москва продолжает вооружать армян…

Во-вторых, во время последних Товузских событий буквально за одну неделю более пятидесяти тысячи азербайджанцев записались добровольцами в армию. После этого начали поступать сообщения, что Пашинян создает отряды из добровольцев, стали обсуждаться вопросы, связанные с переселением ближневосточных армян на оккупированные азербайджанские территории, официальные лица горе -страны начали сниматься в патриотических роликах.

Тут невольно вспоминается одна весьма известная притча. У собаки спрашивают: «Почему лаешь?» Отвечает: «Хочу напугать!», «А почему хвост поджала?». Отвечает: «Потому что сама тоже боюсь!»…