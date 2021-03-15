SIPRI: Азербайджан расширил военные возможности в последние годы

Азербайджан в последние годы расширил военные возможности путем импорта основного вооружения.

Как сообщает АПА, об этом говорится в новом отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что в 2016-2020 годах 69% вооружений Азербайджан импортировал из Израиля, из России — 17%. Оружие, закупаемое Азербайджаном у Израиля, это в основном, дроны, баллистические ракеты, у России — артиллерийские установки и бронетехника.

Сообщается, что в 2016-2020 гг. 94% импорта оружия Армении приходится на долю России.

Армения закупала у России в основном боевые самолеты, артиллерийские установки, баллистические ракеты, системы ПВО.

Азербайджан в 2016-2020 годах импортировал на 2,5% больше боеприпасов, чем Армения.