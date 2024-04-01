Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет облачно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 14-19° тепла. Атмосферное давление упадет с 767 мм рт.ст. до 764 мм. рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75 %, днем 55-60%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки, местами грозы и град. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла.