Синоптики о погоде на завтра: пасмурно и дождливо

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется пасмурная погода, переменная облачность, местами моросящий дождь, северо-восточный ветер, утром – туман, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем — 10-13, в Баку ночью — 6-8, днем — 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 80-90%, днем — 60-70%.

| 2020-03-21T17:45:38+00:00 21 марта 2020, 19:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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