Синоптики о погоде на завтра: пасмурно и дождливо

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется пасмурная погода, переменная облачность, местами моросящий дождь, северо-восточный ветер, утром – туман, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем — 10-13, в Баку ночью — 6-8, днем — 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 80-90%, днем — 60-70%.

| 21 марта 2020, 19:11 | (Пока оценок нет) (Пока оценок нет) Загрузка... Загрузка... |