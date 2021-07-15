16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, днем местами на полуострове возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-24, днем — 29-34, в Баку ночью — 22-24, днем — 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы — 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 60-70%, днем — 40-45%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится южным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово — 24-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 июля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, возможен град. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 31-36, в горах ночью — 10-15, днем — 19-24 градуса тепла.