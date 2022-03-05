Власти Сингапура ввели санкции против банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ, а также запретили своим финансовым институтам совершать операции с Банком России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД страны.

Из него следует, что всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, биржам и прочим, запрещается работать с данными кредитными организациями. Также финансовым институтам в Сингапуре запретят совершать какие-либо операции или заключать сделки с Центробанком России, а также предоставлять ЦБ финансовые услуги, благодаря которым можно привлечь капитал.

Кроме того, Сингапур в целях пресечения возможного обхода ограничений наложил запрет на транзакции, связанные с криптовалютой.

Ранее Сингапур ввел в отношении России экспортный контроль на товары, которые могут быть прямо использованы в качестве оружия или могут способствовать проведению киберопераций.