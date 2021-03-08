Singapore Airlines первой в мире запустила приложение для верификации здоровья пассажиров

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), подтверждающее отрицательные тесты на коронавирус.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении авиаперевозчика.

«Пассажиры смогут установить на мобильные телефоны приложение IATA Travel Pass, создать собственный аккаунт, загрузив паспортные данные, а также информацию о предстоящем полете», — указывается в заявлении.

«Пользователи через данное приложение смогут записаться в одну из нескольких аккредитованных в Сингапуре поликлиник на сдачу тестов на коронавирус, что является условием для путешествий», — отметили в компании. «Результаты исследований будут загружены в приложение, их нужно будет предъявить перед регистрацией на рейс в местном аэропорту Чанги», — подчеркивается в сообщении.

На данный момент система будет работать только с 15 по 28 марта на платформе iOS на рейсах из Сингапура в Лондон.

| 2021-03-08T21:03:21+04:00 8 марта 2021, 21:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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