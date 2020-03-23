Синдзо Абэ заявил, что отсрочка Олимпиады возможна

Вариант с отсрочкой проведения летних Олимпийских игр в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте, сообщает ТАСС.

«[Позиция Международного олимпийского комитета (МОК)] соответствует курсу на проведение [Олимпиады] в полном формате, о котором я говорил. Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах», — сказал он.

Абэ также подчеркнул, что решение по поводу проведения Олимпиады принимает МОК, и на данном этапе вопрос об отмене Игр не стоит на повестке.

Ранее МОК распространил письмо главы организации Томаса Баха, в котором отмечается, что решение относительно возможности проведения летних Олимпийских игр в Токио будет принято в течение четырех недель с учетом ситуации с распространением коронавируса. Бах также отметил, что отмена Игр не решит ни одной проблемы, поэтому в повестку дня сейчас не входит. До этого МОК и власти Японии занимали последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки. Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.