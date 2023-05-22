Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) в понедельник выразил поддержку перед вторым туром нынешнему президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает издание Hürriyet.

Оган, занявший третье место в первом туре президентских выборов и соответственно выбывший из дальнейшей борьбы, призвал своих сторонников в воскресенье проголосовать за Эрдогана.

Второй тур президентских выборов пройдет 28 мая. В него вышел нынешний президент страны Эрдоган и глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре Эрдоган получил 49,52% голосов, Кылычдароглу — 44,88%.

У Огана — около 5%, и потому эксперты отмечали, что, учитывая эти результаты, во втором туре очень важно, кого поддержит экс-кандидат.